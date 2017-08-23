В Омске на Ленинградском мосту неделю пролежал рухнувший столб

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Результаты ЧП, произошедшего на Ленинградском мосту еще 14 августа, до сих пор на виду. Более недели рухнувший столб пролежал на мосту. Для того, чтобы восстановить движение троллейбусов, рабочие просто перетянули контактную сеть, а вот сам столб оставили лежать на мосту.

Как стало известно Омскпресс, установливать опору обратно запланировано лишь на сегодня. Однако до сих пор неясно, в чьем ведении она находится. Возможно, за столб несет ответственность «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», также это может быть «Омскэлектро» или МП «Электрический транспорт».

Напомним, в прошлый понедельник троллейбус, следовавший по шестнадцатому маршруту, задел опору контактной сети, которая затем накренилась и рухнула на пересекавший мост автобус №14. Лишь чудом происшествие обошлось без жертв.