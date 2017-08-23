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В Омске штрафы за купание в неположенном месте вырастут до 1000 рублей
К концу летнего сезона областное Министерство природы решило увеличить штрафы за купание в неположенном месте до 1000 рублей. Соответствующие поправки чиновники предложили внести в региональный кодекс об административных правонарушениях.
Как стало известно Омскпресс, тему ужесточения наказаний подняли накануне на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для того, чтобы увеличить сумму штрафа с 300 до 500-1000 рублей необходимо соглашение между областным МВД и правительством области.
Напомним, что большинство трагедий на воде происходит с людьми в состоянии алкогольного опьянения или купающихся на нелегальных пляжах. Как сообщал Омскпресс ранее, на 12 официальных пляжах Омской области за лето никто не утонул.
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