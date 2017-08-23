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НовостиПроисшествия в Омске

Оправданному фигуранту дела о падении крана в Омске выплатят 187 тысяч рублей

Оправданному фигуранту дела о падении крана в Омске выплатят 187 тысяч рублей
Бывший сотрудник Ростехнадзора потребовал через суд возместить ему затраты на адвоката и утраченный заработок.
23.08.2017 09:45
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Сын депутата Иванова выиграл процесс в Кировском районом суде. После оправдательного приговора по делу о падении башенного крана на улице Маршала Жукова, экс-специалист Ростехнадзора потребовал взыскать с Министерства финансов России 197 тысяч рублей за расходы на адвоката и утраченный заработок. Стоит напомнить, что мужчину обвиняли в халатности. После очередной проверки он допустил к работе неисправный кран. Инспектору грозило наказание в виде двух лет колонии-поселения и выплаты пострадавшим за каждого из четырех - по 700 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования истца о возмещении затрат на сумму около 187 тысяч рублей, сообщает «12 канал».

Кроме того, Иванов-младший требует возместить ему моральный ущерб в размере 5 миллионов рублей. процесс по данному иску продолжается.

Автор: Мария Ильченко
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