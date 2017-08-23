Двое омичей помогали мошеннику обманывать иностранцев на деньги

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В Омске перед судом предстанут два участника преступной группы, которые помогли неизвестному обмануть иностранцев на 700 тысяч рублей.

Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на областную прокуратуру, неустановленное лицо долгое время вело в Интернете переписку с мужчинами из Америки, Швеции, Норвегии и Дании от лица двух девушек. Войдя в доверие к иностранцам, мошенник заявлял о намерении приехать к иностранцам для создания семьи, но на поездку денег якобы не было.

Мужчины из Омска помогали злоумышленнику подыскивать девушек и передавали ему их анкеты. После получения переводов от иностранцев, девушки снимали деньги со счета, оставляя себе некоторый процент. Далее средства из рук в руки доходили до организатора преступной группы.

Основным потерпевшим стал мужчина из США, который, не дождавшись помощи от местных правоохранителей, написал заявление в Генпрокуратуру РФ, которая и провела соответствующие проверки.