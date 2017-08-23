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В Омске ночью парень повредил подростку голову
В группе «REGIK55 ОМСК» появилась запись с фотографиями о том, что в Омске молодые люди порезали друг друга ножом в Амуре. Драка произошла около одного часа ночи 23 августа.
Подписчица Дарья стала очевидцем беспричинной потасовки. Она поясняет, что одному парню 15 лет, а другому – 18. Тот, что постарше воткнул нож в голову того, что помладше.
Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь и полицию. О причине конфликта и состоянии пострадавших не уточняется. Судя по фотографии, подросток с ножевым ранением остался живой.
Фото: REGIK55 ОМСК
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