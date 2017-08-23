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В Омске ищут дезориентированную женщину из соседнего региона
Накануне вечером, 22 августа, в группе «ЧП Омск» Вконтакте появилось объявление о розыске 31-летней женщины из Новосибирской области.
С просьбой о помощи к омичам обратились члены поискового отряда «Маяк». Как говорится в посте, 16 августа Чучкалова Светлана Васильевна вышла из дома по улице Кирова в городе Купино Новосибирской области, и до сих пор ее местонахождение не известно.
Поисковики отмечают, что женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. По их предположениям, Светлана могла уехать в Омск или Тюмень.
Приметы женщины: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, крашенные, прямые до плеч, глаза зеленые.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102, с мобильного – 020. Также информацию можно сообщить в поисковый отряд «Маяк» по номеру: 8-951-393-09-11.
Фото: ЧП Омск.
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