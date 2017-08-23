В соседней галактике нашли облако космического спирта

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Эта галактика находится в 12 миллионах световых лет от Земли.

Астрономы из Австралии и Китая получили сигналы, которые издает облако метанола, расположенное в соседней галактике NGC 4945. Эта галактика находится в 12 миллионах световых лет от Земли.

Найти это облако ученым удалось с помощью радиотелескопа. Оно находится к южнее центра NGC 4945 на расстоянии 567 световых лет и является источником излучения частотой 36,2 гигагерца (ГГц). Его свечение в 90 раз ярче, чем микроволновое излучение центральной молекулярной зоны Млечного Пути.

Метанол — это простейший одноатомный спирт, известный своими ядовитыми свойствами. Он является ключевым элементом многих сложных органических соединений.

Препринт статьи с результатами исследования опубликован в репозитории arXiv.org.