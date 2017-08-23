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Омичи связали дым над Нефтяниками со сжиганием загубленных чумой свиней
В социальных сетях появились фото с темно-серым густым дымом, распространяющимся над Городком Нефтяников в Омске. Жители города уверены – там сжигают животных, оказавшихся в карантинных зонах по африканской чуме свиней (АЧС).
21 августа стало известно об обнаружении вируса у свиней, которых содержали в подсобном хозяйстве исправительной колонии № 8. Там принято решение об уничтожении 530 животных.
В целом, по последней информации, в регионе из-за распространения АЧС уничтожили уже более 12 тысяч свиней. Карантинные мероприятия продолжаются. Фермерам выплачивают компенсации за утерянное поголовье.
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