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НовостиПроисшествия в Омске

На железнодорожном вокзале Омска нашли труп мужчины

На железнодорожном вокзале Омска нашли труп мужчины
Источник картинки
Он лежал на перроне у поезда «Омск – Абакан».
23.08.2017 03:10
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На железнодорожном вокзале в Ленинском округе Омска нашли труп мужчины. Он лежал на перроне у поезда «Омск – Абакан».

«Обнаружен труп мужчины 62-го года рождения. Предварительная причина смерти –  сердечный приступ», –  сообщили «СуперОмску» в омском Линейном управлении МВД России.

По сообщению очевидцев, мужчина умер 21 августа около половины десятого вечера.

Проводится проверка.

Автор: Марина Петрова
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