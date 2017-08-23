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На железнодорожном вокзале Омска нашли труп мужчины
На железнодорожном вокзале в Ленинском округе Омска нашли труп мужчины. Он лежал на перроне у поезда «Омск – Абакан».
«Обнаружен труп мужчины 62-го года рождения. Предварительная причина смерти – сердечный приступ», – сообщили «СуперОмску» в омском Линейном управлении МВД России.
По сообщению очевидцев, мужчина умер 21 августа около половины десятого вечера.
Проводится проверка.
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**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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