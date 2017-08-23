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Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке
Скандальным арестом и задержанием закончился очередной съемочный день для режиссёра и художественного руководителя «Гоголь-центра» в Москве Кирилла Серебрянникова. По информации от его адвоката Дмитрия Харитонова, Серебрянникова задержали силовики прямо на съемочной площадке в Санкт-Петербурге и доставили в Москву, сообщает РЕН-ТВ.
Худруку «Гоголь-центра» предъявлено обвинение в хищении и растрате 68 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-14 годах на реализацию проекта «Платформа».
Адвокат режиссёра заявил, что в момент задержания Серебренникова он сам находился во Владимире. Правозащитник подчеркнул, что до его приезда Серебренников ни на какие вопросы следствия отвечать не намерен. Адвокат отметил: пока ему неизвестно, какую меру пресечения будет запрашивать Следственный комитет.
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