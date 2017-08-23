Новости → Спорт в Омске
Игроку рижского «Динамо» в Омске сломали челюсть
Во время матча КХЛ между рижским «Динамо» и омским «Авангардом» игрок рижан Микелис Редлихс был сильно травмирован. В конце первого периода он блокировал бросок соперника, и шайба угодила ему в лицо. 33-летний игрок был вынужден покинуть лед.
Позднее пресс-служба «Динамо» сообщила, что у Редлихса сломана челюсть и он вынужден вернуться в Ригу.
Как сообщал Омскпресс, матч завершился победой омской команды со счетом 3:1.
Читайте также:
Евгений Медведев стал новым капитаном «Авангарда»
Первый матч КХЛ в сезоне состоится с рижским «Динамо» на домашней арене.Читать далее →
Свежие новости Омска
**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
Новости рубрики
«Авангард» одержал вторую победу на Мемориале Блинова
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Новости компаний
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»