Игроку рижского «Динамо» в Омске сломали челюсть

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Это произошло во время матча КХЛ с «Авангардом».

Во время матча КХЛ между рижским «Динамо» и омским «Авангардом» игрок рижан Микелис Редлихс был сильно травмирован. В конце первого периода он блокировал бросок соперника, и шайба угодила ему в лицо. 33-летний игрок был вынужден покинуть лед.

Позднее пресс-служба «Динамо» сообщила, что у Редлихса сломана челюсть и он вынужден вернуться в Ригу.

Как сообщал Омскпресс, матч завершился победой омской команды со счетом 3:1.