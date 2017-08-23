Новости → Спорт в Омске
Омский «Авангард» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу на старте сезона в КХЛ. В первой встрече омичи вышли на лед против рижского «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:1.
«Авангард» - «Динамо» Р - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
0:1 — Индрашис (Гальярди, Кристо), 38:43 (5x3)
1:1 — Эверберг (Густаффсон, Сундстрем), 44:52 (5x4)
2:1 — Пьянов, 45:55
3:1 — Эверберг (Галимов), 46:43.
Ранее омский клуб стал победителем предсезонного турнира — Мемориала им. Блинова.
Читайте также:
Евгений Медведев стал новым капитаном «Авангарда»
Первый матч КХЛ в сезоне состоится с рижским «Динамо» на домашней арене.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
«Авангард» одержал вторую победу на Мемориале Блинова
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Новости компаний
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»