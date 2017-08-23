В честь Дня флага РФ по Омску проехала колонна Hummer

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В Омске в честь Дня государственного флага РФ устроили автопробег. В нем приняли участие ретро-автомобили, среди которых были раритетные кабриолеты Opel и Ford, старинные «Волги», а также различные модели «Жигулей».

К автопробегу присоединился клуб водителей Hummer. Они пригнали в центр города свои украшенные триколорами автомобили и тоже проехали колонной.

У нас в клубе 30 машин. Кто смог, приехал. Все не влезли бы сюда, — рассказал один из владельцев внедорожников порталу Om1.ru

Ранее стало известно, что по случаю Дня флага омские спасатели устроили «пожарный салют» в цветах триколора.

Фото: портал Om1.ru