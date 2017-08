В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

Образы известных политиков, таких как Дональд Трамп и Хилари Клинтон смогут увидеть поклонники «Американской истории ужасов» в новом седьмом сезоне, сообщает руководство телеканала FX.

Watch it begin. Witness the opening credits for #AHSCult. pic.twitter.com/7X3Cy9W7DV