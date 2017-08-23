В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

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Образы известных политиков, таких как Дональд Трамп и Хилари Клинтон смогут увидеть поклонники «Американской истории ужасов» в новом седьмом сезоне, сообщает руководство телеканала FX.

В новом сезоне телезрители увидят 11 эпизодов, объединённых в этот раз темой прошедшей предвыборной гонки в 2016 году. Комментируя выход нового сезона, автор и режиссёр сериала Райан Мёрфи заметил, что выборы сами по себе чудовищная и кошмарная тема, которая прекрасно вписалась в концепцию сериала «Американская история ужасов». Он пообещал, что в новом сезоне будет ещё больше ужасов, смерти, крови и, как ни парадоксально, ещё и мёда.

В новом сезоне в «Американскую историю ужасов» вернутся Сара Полсон («Вражда»), Эван Питерс («Люди Икс: Апокалипсис») и Шайен Джексон («Восьмое чувство»). Также в сериале дебютируют Билли Лурд («Королевы крика») и Элисон Пилл («Скотт Пилигрим против всех»).

Премьера седьмого сезона состоится 5 сентября.