NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

21 августа жители из многих уголков Земли могли наблюдать уникальное солнечное затмение, которое происходит раз в 99 лет. На следующий день в некоторых СМИ прошла информация о том, что при съемках и трансляции этого явления техника ученых выходила из строя, а прямая трансляция постоянно прерывалась.

Но несмотря на это, ученым из космического агентства NASA во главе с Робертом Лайтфутом, исполняющим обязанности руководителя агентства, и его помощником Томасом Зурбучиным удалось сделать уникальные фотографии и видеоматериалы с борта самолета G-III, который поднялся на высоту 400 км над поверхностью планеты.

Hear the crickets? During totality of #SolarEclipse2017 the crickets begin to chirp because they think it's night: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/sztula7lkD