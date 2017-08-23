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NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»
21 августа жители из многих уголков Земли могли наблюдать уникальное солнечное затмение, которое происходит раз в 99 лет. На следующий день в некоторых СМИ прошла информация о том, что при съемках и трансляции этого явления техника ученых выходила из строя, а прямая трансляция постоянно прерывалась.
Но несмотря на это, ученым из космического агентства NASA во главе с Робертом Лайтфутом, исполняющим обязанности руководителя агентства, и его помощником Томасом Зурбучиным удалось сделать уникальные фотографии и видеоматериалы с борта самолета G-III, который поднялся на высоту 400 км над поверхностью планеты.
Hear the crickets? During totality of #SolarEclipse2017 the crickets begin to chirp because they think it's night: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/sztula7lkD— NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.
Всего же в съемках уникального астрономического явления принимало участие более 10 кораблей, 50 стратостатов и 3 самолета.
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