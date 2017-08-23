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НовостиВ мире

NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»
Ученым из NASA все-таки удалось заснять уникальное солнечное затмение.
23.08.2017 01:32
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21 августа жители из многих уголков Земли могли наблюдать уникальное солнечное затмение, которое происходит раз в 99 лет. На следующий день в некоторых СМИ прошла информация о том, что при съемках и трансляции этого явления техника ученых выходила из строя, а прямая трансляция постоянно прерывалась.

Но несмотря на это, ученым из космического агентства NASA во главе с Робертом Лайтфутом, исполняющим обязанности руководителя агентства, и его помощником Томасом Зурбучиным удалось сделать уникальные фотографии и видеоматериалы с борта самолета G-III, который поднялся на высоту 400 км над поверхностью планеты.

Всего же в съемках уникального астрономического явления принимало участие более 10 кораблей, 50 стратостатов и 3 самолета.

Автор: Анна Петрушова
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