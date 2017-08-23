Артем Белозеров написал сказку о своем споре с ГИБДД

Его хотели оштрафовать за нарушение правил дорожного движения, он же был уверен, что ничего не нарушал.

Известный в Омске водитель маршрутного такси Артем Белозеров сочинил сказку о том, как поспорил с ГИБДД. Сказкой он назвал свое повествование о том, как его пытались оштрафовать за нарушение, которого он не совершал.

Инспектор остановил Белозерова на Соборной площади, когда тот поворачивал с улицы Красный Путь на Интернациональную. При этом левый поворот его маршрутное такси выполняло из среднего ряда. Инспектор уверял, что это запрещено, а Белозеров настаивал на обратном.

Свою сказку водитель маршрутки опубликовал у себя на странице «ВКонтакте», там же он разместил видео разговора с сотрудником ГИБДД.

По словам водителя маршрутки, штраф ему так и не пришел, в отличие от 12 других его коллег.