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Артем Белозеров написал сказку о своем споре с ГИБДД
Известный в Омске водитель маршрутного такси Артем Белозеров сочинил сказку о том, как поспорил с ГИБДД. Сказкой он назвал свое повествование о том, как его пытались оштрафовать за нарушение, которого он не совершал.
Инспектор остановил Белозерова на Соборной площади, когда тот поворачивал с улицы Красный Путь на Интернациональную. При этом левый поворот его маршрутное такси выполняло из среднего ряда. Инспектор уверял, что это запрещено, а Белозеров настаивал на обратном.
Свою сказку водитель маршрутки опубликовал у себя на странице «ВКонтакте», там же он разместил видео разговора с сотрудником ГИБДД.
По словам водителя маршрутки, штраф ему так и не пришел, в отличие от 12 других его коллег.
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