Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
23
августа
ср
Утро +21
День +28
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.05 59.30
EUR69.45 69.70
 ПокупкаПродажа

НовостиОбщество в Омске

Артем Белозеров написал сказку о своем споре с ГИБДД

Артем Белозеров написал сказку о своем споре с ГИБДД
Источник картинки
Его хотели оштрафовать за нарушение правил дорожного движения, он же был уверен, что ничего не нарушал. 
23.08.2017 01:28
Поделиться:

Известный в Омске водитель маршрутного такси Артем Белозеров сочинил сказку о том, как поспорил с ГИБДД. Сказкой он назвал свое повествование о том, как его пытались оштрафовать за нарушение, которого он не совершал.

Инспектор остановил Белозерова на Соборной площади, когда тот поворачивал с улицы Красный Путь на Интернациональную. При этом левый поворот его маршрутное такси выполняло из среднего ряда. Инспектор уверял, что это запрещено, а Белозеров настаивал на обратном.

Свою сказку водитель маршрутки опубликовал у себя на странице «ВКонтакте», там же он разместил видео разговора с сотрудником ГИБДД.

 

По словам водителя маршрутки, штраф ему так и не пришел, в отличие от 12 других его коллег.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 102
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: белозеров, маршрутки, такси, гибдд, полиция, нарушения, пдд

Читайте также:

Изображение

Все школы Омской области готовы к новому учебному году

На ремонт и обновление материально-технической базы школ и детских садов ушло 354 миллиона рублей.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
У нас собран весь нужный ассортимент по одинаково низкой цене!
Новатор, экспресс-гипермаркет
Звездова, 39

Новости рубрики

Омские школы проинспектировали представители «Единой России»

Омские школы проинспектировали представители «Единой России»

231 просмотров, комментировать
В Омске байкер на спор хочет проехать по мосту с завязанными глазами

В Омске байкер на спор хочет проехать по мосту с завязанными глазами

369 просмотров, комментировать
В День города Омска родилось 13 детей

В День города Омска родилось 13 детей

236 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В омском штабе Навального опровергли информацию о волонтере со свастикой

В омском штабе Навального опровергли информацию о волонтере со свастикой

250 просмотров, комментировать
Омская модель стала лицом обложки итальянского Glamour

Омская модель стала лицом обложки итальянского Glamour

213 просмотров, комментировать
В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»

В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»

250 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

4973 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3556 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Кошелев Сергей Викторович
Кошелев Сергей Викторович

// С дольщиков Омска требуют 7,5 млн за недостроенный дом

Все упоминания (19)

Степанова Марина Юрьевна
Степанова Марина Юрьевна

// В Омске во время замены водопровода обнаружены кости мамонта

Все упоминания (9)

Немчанинов Александр
Немчанинов Александр

// Омского рекламиста возмутил баннер с обнажённой девушкой в кокошнике

Все упоминания (20)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

Spring
Spring

// Выбираем матрас с независимым пружинным блоком

Все упоминания (19)

Омскгазводпроект, ОАО
Омскгазводпроект, ОАО

// "Омскгазводпроект" подтвердил банкротство

Все упоминания (9)

Омскгоргаз, ОАО
Омскгоргаз, ОАО

// Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

Все упоминания (81)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

В седьмом сезоне «Американской истории ужасов» появятся Хилари Клинтон и Дональд Трамп

0 просмотров, комментировать
NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

NASA опубликовало видео «главного солнечного затмения»

69 просмотров, комментировать
«АВТОВАЗ» планирует продать 23 000 автомобилей за рубеж

«АВТОВАЗ» планирует продать 23 000 автомобилей за рубеж

60 просмотров, комментировать
Ученые разработали наклейки для определения свежести продуктов

Ученые разработали наклейки для определения свежести продуктов

208 просмотров, комментировать
Наталья Поклонская снялась в патриотичном клипе о Крыме

Наталья Поклонская снялась в патриотичном клипе о Крыме

231 просмотров, комментировать
Ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов

Ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов

198 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

2711 просмотров, комментировать
Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

1876 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1856 просмотров, комментировать 1
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик