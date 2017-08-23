Новости → Экономика в Омске
В 2017 году «Газпром» планирует построить 1300 км «Силы Сибири»
Свыше 1300 км нового газопровода «Сила Сибири» намерен построить «Газпром» в текущем году. Об этих планах рассказал председатель правления компании Алексей Миллер.
В настоящий момент построено уже 979 километров газопровода. Итоговая протяженность этого объекта составляет 3000 км. О ходе строительства газопровода регулярно докладывают Владимиру Путину.
Согласно контракту, заключенному между Россией и Китаем, в течение 30 лет наша страна обязуется поставить соседу 38 млрд куб. м газа в год. Первые поставки природного топлива должны начаться 29 декабря 2019 года.
На сегодняшний день построено около 45% от всей протяженности газопровода. Его строительство идёт с опережением возведения в Сибири газоперерабатывающего завода.
Читайте также:
СМИ сообщили о закрытии одного из самых дорогих супермаркетов Омска
Речь идет о магазине, расположенном на цокольном этаже ТОК «Флагман».Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|
Алёна Романова
журналист
Здесь по авторской методике бесплатно будут заниматься детки с ограниченными возможностями, а психологам, логопедам и специалистам по ЛФК помогут специально обученные животные.
|
Илья Безотеческий
Руководитель веб-студии «Welcome!»
Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.
Новости компаний
Ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»