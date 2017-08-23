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В 2017 году «Газпром» планирует построить 1300 км «Силы Сибири»

Свыше 1300 км нового газопровода «Сила Сибири» намерен построить «Газпром» в текущем году. Об этих планах рассказал председатель правления компании Алексей Миллер.

В настоящий момент построено уже 979 километров газопровода. Итоговая протяженность этого объекта составляет 3000 км. О ходе строительства газопровода регулярно докладывают Владимиру Путину.

Согласно контракту, заключенному между Россией и Китаем, в течение 30 лет наша страна обязуется поставить соседу 38 млрд куб. м газа в год. Первые поставки природного топлива должны начаться 29 декабря 2019 года.

На сегодняшний день построено около 45% от всей протяженности газопровода. Его строительство идёт с опережением возведения в Сибири газоперерабатывающего завода.