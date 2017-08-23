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«АВТОВАЗ» планирует продать 23 000 автомобилей за рубеж
Как сообщает Rambler News Media, руководство «АВТОВАЗ» намерено увеличить экспорт автомобилей марки LADA до 23 000 единиц уже в текущем году, сообщают в пресс-службе российского автопроизводителя. В сравнении с прошлым годом, доля экспорта машин и комплектующих может вырасти до 50%, отметил генеральный директор компании Николь Мор.
В прошлом году автоконцерну «АВТОВАЗ» удалось реализовать на экспорт 17 300 машин, что на 44,9% ниже, чем в 2017. Николь Мор пояснил, что спад в продажах в том году был связан с ситуацией на казахстанском рынке, который сильно просел после введения в Казахстане нового утилизационного сбора.
Исправить положение и вернуть себе значительную долю рынка в компании «АВТОВАЗ» планируют с помощью партнерской программы «Бипэк Авто — Азия Авто». Уже сегодня, добавил Мор, увеличиваются поставки в другие страны не только готовых автомобилей, но и комплектующих к ним. В первом полугодии 2017 поставки LADA за границу выросли на 76%.
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