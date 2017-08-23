Спасатели подарили омичам «пожарный салют»

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Сотрудники МЧС по Омской области по-своему поздравили жителей с Днем государственного флага РФ. Они устроили им «пожарный салют». Так спасатели назвали водное шоу в цветах российского триколора.

На одной из площадей они установили три пожарных рукава, устремив их вверх. После того, как сыграл российских гимн из рукавов пустили воду, окрашенную в белый, синий и красный цвета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, водная феерия пришлась омичам по вкусу. Многие воспользовались возможностью и подошли поближе, чтобы охладиться в брызгах, ведь в День флага в Омске было достаточно жарко.