На рынке Омска полицейские поймали шестерых нелегальных мигрантов

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Это произошло во время совместного рейда полиции и Росгвардии.

На ярмарке в Ленинском округе Омска правоохранители обнаружили шестерых мигрантов, работавших разнорабочими без необходимых разрешающих документов. Все они прибыли на территорию Омской области из стран ближнего зарубежья.

Теперь каждому из них грозит штраф в 5 тысяч рублей и выдворение из России.

Нелегалов нашли во время совместного рейда полиции и Росгвардии. Всего правоохранители проверили 70 человек.

10 августа аналогичный рейд провели в Кировском округе.