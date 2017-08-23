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НовостиПроисшествия в Омске

На рынке Омска полицейские поймали шестерых нелегальных мигрантов

На рынке Омска полицейские поймали шестерых нелегальных мигрантов
Источник картинки
Это произошло во время совместного рейда полиции и Росгвардии. 
23.08.2017 00:25
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На ярмарке в Ленинском округе Омска правоохранители обнаружили шестерых мигрантов, работавших разнорабочими без необходимых разрешающих документов. Все они прибыли на территорию Омской области из стран ближнего зарубежья.

Теперь каждому из них грозит штраф в 5 тысяч рублей и выдворение из России.

Нелегалов нашли во время совместного рейда полиции и Росгвардии. Всего правоохранители проверили 70 человек.

10 августа аналогичный рейд провели в Кировском округе

Автор: Марина Петрова
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