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На рынке Омска полицейские поймали шестерых нелегальных мигрантов
На ярмарке в Ленинском округе Омска правоохранители обнаружили шестерых мигрантов, работавших разнорабочими без необходимых разрешающих документов. Все они прибыли на территорию Омской области из стран ближнего зарубежья.
Теперь каждому из них грозит штраф в 5 тысяч рублей и выдворение из России.
Нелегалов нашли во время совместного рейда полиции и Росгвардии. Всего правоохранители проверили 70 человек.
10 августа аналогичный рейд провели в Кировском округе.
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