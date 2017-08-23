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В Омске автобус наехал на свою же пассажирку
Рано утром на проспекте Мира автобус 14-го маршрута наехал на пожилую женщину. Речь идет о пенсионерке, которая ехала в этом автобусе и вышла на остановке.
Почему 59-летний водитель ЛиАЗа ее не заметил, неизвестно. По данным УГИБДД УМВД России по Омской области, мужчина был трезв.
Пострадавшая с травмами находится в больнице.
В момент аварии в салоне находились 14 пассажиров, они не пострадали.
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