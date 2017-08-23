Под Омском неизвестные украли у пенсионерки дом

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Они разобрали его по частям, потому что в сооружении давно никто не жил.

В Исилькуле у 63-летней пенсионерки украли дом. Сооружение пустовало с 2012 года. Тогда же его выставили на продажу, но покупатели так и не появились. Неизвестные воспользовались тем, что за домом давно никто не следит, и разобрали его.

Сейчас на месте дома можно найти лишь фундамент и строительный мусор.

В омской полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину».