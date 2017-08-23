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НовостиЭкономика в Омске

СМИ сообщили о закрытии одного из самых дорогих супермаркетов Омска

СМИ сообщили о закрытии одного из самых дорогих супермаркетов Омска
Источник картинки
Речь идет о магазине, расположенном на цокольном этаже ТОК «Флагман».
22.08.2017 20:34
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В СМИ появилась информация о закрытии супермаркета, расположенного на цокольном этаже торгово-офисного комплекса «Флагман» на улице Герцена. По данным «Нового Омска» магазин проработает до конца августа, а после закроется.

Однако есть и другая версия: этому же изданию в приемной «Флагмана» рассказали, что речь идет о сокращении площади супермаркета. Якобы его потеснит магазин бытовой техники.

Супермаркет работает в ТОК «Флагман» с момента открытия комплекса в 2007 году. Большим спросом у горожан магазин не пользовался, так как цены там выше, чем в других торговых точках.

Автор: Марина Петрова
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