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За полгода доходы казны Омской области выросли на 4,4 млрд рублей
В первом полугодии 2017 года в бюджет Омской области поступило 35,8 миллиардов рублей (48,7% от плана). Это на 4,4 миллиарда больше, чем за такой же период прошлого года. При этом потрачено было 34,7 миллиардов рублей (45,9% от плана). Профицит бюджета составил около миллиарда рублей, сообщил на заседании регионального кабмина министр финансов Вадим Чеченко.
Также на заседании министры утвердили распределение областных субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение сельских клубов и домов культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщал Омскпресс, на этом же заседании председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский посетовал на то, что жители региона проклинают власть из-за плохой экологии.
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