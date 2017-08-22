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Все школы Омской области готовы к новому учебному году
Все образовательные учреждения Омской области готовы к началу нового учебного года. На ремонт и обновление материально-технической базы школ и детских садов ушло 354 миллиона рублей. Большая часть этих денег (193,6 миллиона) была выделена из областного бюджета, остальные из местных бюджетов.
В преддверии Дня знаний ремонт провели в 202 зданиях учебных заведений.
В 46 зданиях отремонтированы кровли, в 65 зданиях – учебные и жилые помещения, заменены оконные и дверные блоки в 27 зданиях, инженерные коммуникации и объекты теплоснабжения на 59 объектах. Осуществлены мероприятия по обеспечению общей и пожарной безопасности на 35 объектах образования (оборудование эвакуационных выходов, противопожарных люков, установка систем видеонаблюдения и дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны),
– рассказали в пресс-службе правительства региона.
1 сентября в Омской области к работе приступят более 1300 образовательных учреждений.
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