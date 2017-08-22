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НовостиОбщество в Омске

Варнавский: Омичи проклинают власть из-за плохой экологии

Варнавский: Омичи проклинают власть из-за плохой экологии
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Председатель Заксобрания Омской области поднял тему экологии на утверждении отчёта об исполнении бюджета региона.
22.08.2017 19:42
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Жители Омской области проклинают местные власти за плохую экологию, заявил председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский на утверждении отчёта об исполнении бюджета региона в первом полугодии.

Он акцентировал внимание на то, что на охрану окружающей среды в этом году направлено из областного бюджета 34,9 миллиона рублей, но жители не видят эффективной работы в этом направлении.  

Особенно того, что касается окружающей среды, мы видим, какой идёт накал. Год экологии, все за неё бьются, а омичи кроме проклятий нас больше никак не поминают,

— заявил Варнавский, передает «СуперОмск».

Министр экономики региона Вадим Чеченко в ответ Варнавскому заявил, что обозначенная сумма будет освоена во втором полугодии.

Экологическая ситуация в Омской  области далека от идеальной. Жители периодически жалуются на неприятные запахи и смог. А на прошлой неделе в соцсетях активно обсуждали появление на капотах автомобилей странного белого порошка.

Оценки экспертов тоже неутешительные. Так, Минстрой РФ назвал плохим состояние городской среды в Омске

Автор: Марина Петрова
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