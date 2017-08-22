Новости → Общество в Омске
Варнавский: Омичи проклинают власть из-за плохой экологии
Жители Омской области проклинают местные власти за плохую экологию, заявил председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский на утверждении отчёта об исполнении бюджета региона в первом полугодии.
Он акцентировал внимание на то, что на охрану окружающей среды в этом году направлено из областного бюджета 34,9 миллиона рублей, но жители не видят эффективной работы в этом направлении.
Особенно того, что касается окружающей среды, мы видим, какой идёт накал. Год экологии, все за неё бьются, а омичи кроме проклятий нас больше никак не поминают,
— заявил Варнавский, передает «СуперОмск».
Министр экономики региона Вадим Чеченко в ответ Варнавскому заявил, что обозначенная сумма будет освоена во втором полугодии.
Экологическая ситуация в Омской области далека от идеальной. Жители периодически жалуются на неприятные запахи и смог. А на прошлой неделе в соцсетях активно обсуждали появление на капотах автомобилей странного белого порошка.
Оценки экспертов тоже неутешительные. Так, Минстрой РФ назвал плохим состояние городской среды в Омске.
Читайте также:
«Сладонеж» официально отрицает претензии сотрудников
Руководство омской кондитерской фабрики «Сладонеж» заявило, что что ежегодно тратят более 15 млн руб на поощрения и организацию условий труда своим работникам.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»