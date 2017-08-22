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В Омске на пересечении улиц Красный Путь и Березовой изменили работу светофора. Теперь зеленый сигнал для транспорта горит на 5 секунд дольше. В городской администрации такое решение пояснили увеличением транспортного потока к окончанию сезона отпусков и школьных каникул.

Красный Путь — магистральная улица, основной задачей которой является обеспечение движения транспорта с минимальными задержками. Поэтому в преддверии 1 сентября в утренние часы-пик на 5 секунд увеличена продолжительность горения зеленого сигнала светофора на перекрестке улиц Красный Путь и Березовой для движения транспорта по Красному Пути в направлении центра города за счет сокращения времени для встречного движения,

— уточнили в департаменте транспорта администрации Омска.

Специалисты еще понаблюдают, насколько правильно была скорректирована работа светофора.

Ранее, как сообщал Омскпресс, изменили схему работы светофора на проспекте Мира.