Новости → В мире
Ученые разработали наклейки для определения свежести продуктов
На 254-м Национальном съезде и выставке Американского химического общества ученые из Университета Кларксон рассказали о новой разработке: тестерах, которые позволяют определить свежесть продуктов и косметики. Практичная новинка представляет собой наклейку на бумажной основе, содержащую в себе необходимые реагенты. По изменению цвета маркера можно не только узнать, насколько чист или загрязнен продукт, но даже определить место производства вина или чая по уникальному количеству антиоксидантов.
Отличие этой разработки от её предшественников заключается в том, что ранее использовали движущиеся по каналам растворы, а теперь – неорганические устойчивые частицы, способные к окислительно-восстановительной активности. Ученые надеются разработать подобные простые в употреблении тестеры для определения сальмонеллы и кишечной палочки, а также запустить в массовое использование уже созданную технологию, чтобы любой потребитель мог самостоятельно определить свежесть покупаемых продуктов или косметики.
Читайте также:
Латвия хочет вернуть российский грузопоток в свои порты
Но вряд ли ей это удастся, по крайней мере в ближайшие годы, считают специалисты.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Найден новый способ борьбы с облысением
Итальянская горничная случайно подстрелила коллегу
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»