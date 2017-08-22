Ученые разработали наклейки для определения свежести продуктов

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На 254-м Национальном съезде и выставке Американского химического общества ученые из Университета Кларксон рассказали о новой разработке: тестерах, которые позволяют определить свежесть продуктов и косметики. Практичная новинка представляет собой наклейку на бумажной основе, содержащую в себе необходимые реагенты. По изменению цвета маркера можно не только узнать, насколько чист или загрязнен продукт, но даже определить место производства вина или чая по уникальному количеству антиоксидантов.

Отличие этой разработки от её предшественников заключается в том, что ранее использовали движущиеся по каналам растворы, а теперь – неорганические устойчивые частицы, способные к окислительно-восстановительной активности. Ученые надеются разработать подобные простые в употреблении тестеры для определения сальмонеллы и кишечной палочки, а также запустить в массовое использование уже созданную технологию, чтобы любой потребитель мог самостоятельно определить свежесть покупаемых продуктов или косметики.