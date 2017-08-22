В Омске задержан пьяный водитель, выпрыгнувший из машины на ходу

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21 августа около 22:30 часов водитель «ВАЗ-21099» на улице 6-я Станционная попал в поле зрения экипажа вневедомственной охраны после того, как, не успев затормозить, въехал в задний бампер «Шевроле Ланос». Мужчина попытался скрыться с места аварии. Сотрудники Росгвардии начали преследование нарушителя. Последний не реагировал на требование остановки, несколько раз выезжал на полосу встречного движения и не показывал сигнал поворота. Водитель свернул на улицу 4-я Ленинградская, выпрыгнул из движущегося автомобиля и побежал. «ВАЗ» продолжил движение и врезался в припаркованную у частного дома «Тойоту».

Сбежавший водитель был задержан росгвардейцами. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оказался 24-летним жителем города Исилькуль Омской области. По делу о двух ДТП продолжается разбирательство.