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НовостиОбщество в Омске

Заключенные омского ЛИУ-10 слепили себе приветливого автомеханика

Заключенные омского ЛИУ-10 слепили себе приветливого автомеханика
Источник картинки
В ЛИУ №10 осужденные, работающие на участке по ремонту автомобилей, облагородили прилегающую территорию при входе на свое рабочее место.
22.08.2017 18:30
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В лечебно-исправительном учреждении №10 осужденные, работающие на участке по ремонту автомобилей, под руководством сотрудников отдела по воспитательной работе с осужденными, облагородили прилегающую территорию при входе на свое рабочее место.

Заключенные украсили граффити гаражные ворота и стены, заасфальтировали автостоянку и подъезды к ремонтному боксу, а также изготовили и установили двухметровую гипсовую скульптуру приветливого автомеханика в голубом костюме. Изваяние назвали «Михалычем».

Автор: Варвара Кошкина
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