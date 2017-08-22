Заключенные омского ЛИУ-10 слепили себе приветливого автомеханика

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В ЛИУ №10 осужденные, работающие на участке по ремонту автомобилей, облагородили прилегающую территорию при входе на свое рабочее место.

В лечебно-исправительном учреждении №10 осужденные, работающие на участке по ремонту автомобилей, под руководством сотрудников отдела по воспитательной работе с осужденными, облагородили прилегающую территорию при входе на свое рабочее место.

Заключенные украсили граффити гаражные ворота и стены, заасфальтировали автостоянку и подъезды к ремонтному боксу, а также изготовили и установили двухметровую гипсовую скульптуру приветливого автомеханика в голубом костюме. Изваяние назвали «Михалычем».