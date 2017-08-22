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Наталья Поклонская снялась в патриотичном клипе о Крыме

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, не сходящая в последнее время со страниц СМИ в связи со своей борьбой с фильмом «Матильда» и за образ святого царя Николая II, снялась в музыкальном клипе крымской группы «Скрэтч», выпущенном ко Дню российского флага.

Творчество тоже может быть настоящим!,

— поделилась впечатлениями о клипе на песню «Корабли» Наталья Поклонская в своем аккаунте соцсети Twitter.

Наталья Поклонская уверена, что что творчество должно приносить пользу, быть во благо Родине. Песня «Корабли» крымской музыкальной группы «Скрэтч» иносказательно повествует о нелегком пути возвращения Крыма в лоно России. Депутат появляется к концу видеоролика и символично передает в руки главного героя маленький кораблик, олицетворяющий Крымский полуостров.

Клип был снят в Крыму в начале лета, все артисты в нем непрофессиональные. Главная роль досталась симферопольскому школьнику Илье Латушко.