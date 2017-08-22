Новости → Россия
Наталья Поклонская снялась в патриотичном клипе о Крыме
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, не сходящая в последнее время со страниц СМИ в связи со своей борьбой с фильмом «Матильда» и за образ святого царя Николая II, снялась в музыкальном клипе крымской группы «Скрэтч», выпущенном ко Дню российского флага.
Творчество тоже может быть настоящим!,
— поделилась впечатлениями о клипе на песню «Корабли» Наталья Поклонская в своем аккаунте соцсети Twitter.
Наталья Поклонская уверена, что что творчество должно приносить пользу, быть во благо Родине. Песня «Корабли» крымской музыкальной группы «Скрэтч» иносказательно повествует о нелегком пути возвращения Крыма в лоно России. Депутат появляется к концу видеоролика и символично передает в руки главного героя маленький кораблик, олицетворяющий Крымский полуостров.
Клип был снят в Крыму в начале лета, все артисты в нем непрофессиональные. Главная роль досталась симферопольскому школьнику Илье Латушко.
Читайте также:
Российские заемщики стали чаще возвращать долги вовремя
За два последних года российские заемщики банков и МФО стали чаще возвращать средства вовремя.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Рунет задумался о безопасности
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»