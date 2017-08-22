Евгений Медведев стал новым капитаном «Авангарда»

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Первый матч КХЛ в сезоне состоится с рижским «Динамо» на домашней арене.

На официальном сайте омского хоккейного клуба «Авангард» появилась информация о том, что защитник Евгений Медведев стал капитаном команды на сезон 2017/18. Его ассистентами назначены Михаил Фисенко и Андрей Стась.

Новый капитан команды в прошлом сезоне провел 68 матчей в плей-офф и регулярном чемпионате КХЛ. Он набрал 30 оков за 26 передач и 4 шайбы. Первый матч сезона для «Авангарда» состоится сегодня, 22 августа в 19:00 на домашней арене с рижским «Динамо».