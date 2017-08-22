Новости → Спорт в Омске
Евгений Медведев стал новым капитаном «Авангарда»
На официальном сайте омского хоккейного клуба «Авангард» появилась информация о том, что защитник Евгений Медведев стал капитаном команды на сезон 2017/18. Его ассистентами назначены Михаил Фисенко и Андрей Стась.
Новый капитан команды в прошлом сезоне провел 68 матчей в плей-офф и регулярном чемпионате КХЛ. Он набрал 30 оков за 26 передач и 4 шайбы. Первый матч сезона для «Авангарда» состоится сегодня, 22 августа в 19:00 на домашней арене с рижским «Динамо».
Читайте также:
В Омской области завершились региональные соревнования по маунтинбайку
В Крутой Горке и Ростовке завершились соревнования Чемпионата и Первенства Омской области по маунтинбайку.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Организаторы SIM наградили лучшего волонтера
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Новости компаний
В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»