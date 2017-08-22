Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
22
августа
вт
Ночь +18
Утро +21
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.05 59.30
EUR69.45 69.70
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

НовостиСпорт в Омске

Евгений Медведев стал новым капитаном «Авангарда»

Евгений Медведев стал новым капитаном «Авангарда»
Источник картинки
Первый матч КХЛ в сезоне состоится с рижским «Динамо» на домашней арене.
22.08.2017 18:20
Поделиться:

На официальном сайте омского хоккейного клуба «Авангард» появилась информация о том, что защитник Евгений Медведев стал капитаном команды на сезон 2017/18. Его ассистентами назначены Михаил Фисенко и Андрей Стась.

Новый капитан команды в прошлом сезоне провел 68 матчей в плей-офф и регулярном чемпионате КХЛ. Он набрал 30 оков за 26 передач и 4 шайбы. Первый матч сезона для «Авангарда» состоится сегодня, 22 августа в 19:00 на домашней арене с рижским «Динамо».

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 81
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: КХЛ, хоккей, капитан, Медведев

Читайте также:

Изображение

В Омской области завершились региональные соревнования по маунтинбайку

В Крутой Горке и Ростовке завершились соревнования Чемпионата и Первенства Омской области по маунтинбайку.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
300 ДНЕЙ безлимитного ФИТНЕСА всего за 30 РУБЛЕЙ!!!
Гранд Фитнесс Холл, фитнес-центр
Фрунзе, 1 к4
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. *Подробности по т. (38-12) 20-70-20, на www.grandfitnesshall.ru.
Наш клуб необычен во всем! Максимальный эффект от тренировок
Адреналин-школа Ирины Мартыновой, спортивный оздоровительно-восстановительный центр
Пушкина, 130
Подробности по тел. 59-12-09 и на сайте www.адреналин-школа.рф.
Дневной свободный абонемент — 1300 р. + ИК-сауна в подарок*
Амбассадор, фитнес-клуб
Кемеровская, 10
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. *До 1.09.17. Подробности на www.ambclub.ru, по т. (3812) 24-08-25.
Акция! Безлимитный абонемент «Комфортный» за 1500 р./мес.*
ФЛЕКС ДЖИМ, сеть фитнес-центров
Пушкина, 59
*Подробности по т. 90-53-33.

Новости рубрики

Организаторы SIM наградили лучшего волонтера

Организаторы SIM наградили лучшего волонтера

239 просмотров, комментировать
«Автомобилист» всухую обыграл «Амур» в первом матче Мемориала Блинова

«Автомобилист» всухую обыграл «Амур» в первом матче Мемориала Блинова

282 просмотров, комментировать
Омский «Авангард» разгромил «Югру» в матче Мемориала Блинова

Омский «Авангард» разгромил «Югру» в матче Мемориала Блинова

346 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В омском штабе Навального опровергли информацию о волонтере со свастикой

В омском штабе Навального опровергли информацию о волонтере со свастикой

160 просмотров, комментировать
Омская модель стала лицом обложки итальянского Glamour

Омская модель стала лицом обложки итальянского Glamour

164 просмотров, комментировать
В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»

В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»

200 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Слижевский Александр Слижевский

Международный мастер по шахматам
Владислав Артемьев на Высшей лиге чемпионата России

Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.

12077 просмотров
1
Антон Руднев Антон Руднев

журналист, спортивный обозреватель
"Георгич, дорогой!". Памяти Леонида Киселёва

За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.

7863 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Адабир Анатолий Николаевич
Адабир Анатолий Николаевич

// Общественный совет и «Агропромобъединение» станут защищать интересы омских аграриев

Все упоминания (4)

Айтхожина Гульнар Сейтахметовна
Айтхожина Гульнар Сейтахметовна

// Руководитель ЗАГса назначена главой департамента городской экономической политики Омска

Все упоминания (67)

Пахтеев Олег
Пахтеев Олег

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Краса России
Краса России

// "Красой Омска" признали 20-летнюю студентку ОГИСа

Все упоминания (17)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Управление МВД России по Омской области
Управление МВД России по Омской области

// Омский мотоциклист упал с «железного коня» в попытке скрыться от полиции (видео)

Все упоминания (38)

ОмГПУ, Омский государственный педагогический университет
ОмГПУ, Омский государственный педагогический университет

// Новым директором музея им. Врубеля стала Фарида Буреева

Все упоминания (188)

Авеста-риэлт
Авеста-риэлт

// Омские риэлторы оставили Кручинского полпредом

Все упоминания (1)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Наталья Поклонская снялась в патриотичном клипе о Крыме

Наталья Поклонская снялась в патриотичном клипе о Крыме

50 просмотров, комментировать
Ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов

Ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов

78 просмотров, комментировать
В России проведут первый Чемпионат по конной стрельбе из лука

В России проведут первый Чемпионат по конной стрельбе из лука

96 просмотров, комментировать
Латвия хочет вернуть российский грузопоток в свои порты

Латвия хочет вернуть российский грузопоток в свои порты

124 просмотров, комментировать
Российские заемщики стали чаще возвращать долги вовремя

Российские заемщики стали чаще возвращать долги вовремя

140 просмотров, комментировать
В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии

В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии

132 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

2563 просмотров, комментировать
Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

1839 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1807 просмотров, комментировать 1
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик