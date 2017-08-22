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Житель Омска сдал на металлолом гараж по утерянному чужому паспорту
По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области, 21 августа около 18:30 охранник гаражного кооператива совершал обход вверенной ему территории и обнаружил пропажу одного из металлических гаражей. Бокс был обнаружен в расположенном рядом пункте приема металла.
Сотрудники Росгвардии проверили камеры наблюдения, а также документы мужчины, сдавшего гараж. Выяснилось, что паспорт, копию которого омич оставил, был утерян в 2003 году и принадлежит жителю Кормиловского района. Похитителя 1991 года рождения задержали около его дома, ведется разбирательство по факту кражи. Гараж изъят из пункта приема металла и возвращен владельцу.
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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