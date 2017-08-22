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НовостиПроисшествия в Омске

Житель Омска сдал на металлолом гараж по утерянному чужому паспорту

Житель Омска сдал на металлолом гараж по утерянному чужому паспорту
Источник картинки
Пропажу гаража заметил охранник при обходе гаражного кооператива.
22.08.2017 17:54
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По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области, 21 августа около 18:30 охранник гаражного кооператива совершал обход вверенной ему территории и обнаружил пропажу одного из металлических гаражей. Бокс был обнаружен в расположенном рядом пункте приема металла.

Сотрудники Росгвардии проверили камеры наблюдения, а также документы мужчины, сдавшего гараж. Выяснилось, что паспорт, копию которого омич оставил, был утерян в 2003 году и принадлежит жителю Кормиловского района. Похитителя 1991 года рождения задержали около его дома, ведется разбирательство по факту кражи. Гараж изъят из пункта приема металла и возвращен владельцу.

Автор: Екатерина Анисенко
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