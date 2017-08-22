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Ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов
Как сообщает научный журнал ToDay News Ufa, ученые нашли туманную экзопланету в созвездии Парусов в 35 световых лет от Земли. Пока что у нее нет названия, однако у потенциально пригодной для жизни планеты уже есть номер — HD85512b. В этом году ученые подтвердили, что это небесное тело имеет принадлежность к земной группе. Вокруг нее находится атмосфера, которая насыщена парами воды. Уточним, что специалисты определяют зону обитаемости как раз по критерию наличия воды.
Планета-туман вращается вокруг красного карлика, средняя температура в ее атмосфере высока для человека — около 260°С. Наша цивилизация не сможет существовать в таких условиях, однако это не значит, что другие существа не могут обитать в таких условиях.
Астрономы замечают, что экзопланета расположена в приливном захвате, а также всегда повернута к родительской звезде только одной стороной. На другой ее части — вечная ночь. Однако из-за очень плотной атмосферы и движения воздуха тепло от звезды может перемещаться и на «ночную» сторону, таким образом давая жизнь и возможность существования организмам, не нуждающимся в свете.
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