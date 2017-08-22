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НовостиЭкономика в Омске

С бывшего директора «Дружино» хотят получить 8 млн руб

С бывшего директора «Дружино» хотят получить 8 млн руб
Источник картинки
Управляющий агрохолдинга «Дружино» Денис Воротынцев направил в арбитражный суд Омской области иск о взыскании с экс-директора предприятия Дениса Денежкина 8 миллионов рублей.
22.08.2017 17:36
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Управляющий агрохолдинга «Дружино» Денис Воротынцев направил в арбитражный суд Омской области иск о взыскании с экс-директора предприятия Дениса Денежкина 8 миллионов рублей.

В иске Денис Воротынцев указывает, что в 2015 году по вине директора агрохолдинга ООО «Дружино» Дениса Денежкина произошло уменьшение активов общества на сумму в 8 млн руб. Это произошло в результате передачи технических условий по подключению к газопроводу.

Напомним, агрохолдинг ООО «Дружино» был признан банкротом в июне этого года с объемом требований кредиторов в сумме 35,3 млн руб. Денис Денежкин занимал пост главы крупнейшего в Омской области производителей овощей более двух лет.

Автор: Варвара Кошкина
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