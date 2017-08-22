Новости → Экономика в Омске
С бывшего директора «Дружино» хотят получить 8 млн руб
Управляющий агрохолдинга «Дружино» Денис Воротынцев направил в арбитражный суд Омской области иск о взыскании с экс-директора предприятия Дениса Денежкина 8 миллионов рублей.
В иске Денис Воротынцев указывает, что в 2015 году по вине директора агрохолдинга ООО «Дружино» Дениса Денежкина произошло уменьшение активов общества на сумму в 8 млн руб. Это произошло в результате передачи технических условий по подключению к газопроводу.
Напомним, агрохолдинг ООО «Дружино» был признан банкротом в июне этого года с объемом требований кредиторов в сумме 35,3 млн руб. Денис Денежкин занимал пост главы крупнейшего в Омской области производителей овощей более двух лет.
Читайте также:
На контроль ремонта Юбилейного моста выделили 5,5 млн рублей
Администрация города ищет подрядчика.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|
Алёна Романова
журналист
Здесь по авторской методике бесплатно будут заниматься детки с ограниченными возможностями, а психологам, логопедам и специалистам по ЛФК помогут специально обученные животные.
|
Илья Безотеческий
Руководитель веб-студии «Welcome!»
Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.
Новости компаний
В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»