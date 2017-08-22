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В Омске снова пройдет фестиваль «Молодые театры России»
После годичного перерыва в Омске состоится традиционный фестиваль «Молодые театры России». Это будет уже одиннадцатый по счету фестиваль, проведенный в нашем регионе.
Он пройдет с 25 по 29 октября на базе «Пятого театра» и сейчас ведется утверждение театров-участников и программы фестиваля.
На несколько спектаклей «Молодых театров России» уже открыта продажа билетов, в том числе и на «Тартюф» театра «Мастерская» из Санкт-Петербурга, «12 стульев» «Коляда-театра» из Екатеринбурга и некоторые другие.
Фестиваль «Молодые театры России» проводился в Омске на протяжении 10 лет. Последний раз театральный праздник прошел в 2015 году.
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