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9 сентября в Московской области пройдет первый Чемпионат России по конной стрельбе из лука.

В России проведут первый Чемпионат по конной стрельбе из лука

9 сентября пройдет первый Чемпионат России по конной стрельбе из лука. Чемпионат состоится в Парке Дракино, Серпуховского района Московской области.

В Чемпионате России по конной стрельбе из лука примут участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Тамбова, Ленинградской, Волгоградской и Московской области, а так же конные лучники из Белоруссии и Польши в международном зачете.

Соревнования проводятся по Международным Правилам IHAA, а результаты спортсменов учитываются в международной квалификации. По результатам Чемпионата России определятся спортсмены, которые поедут в октябре 2017 года на 13 Чемпионат Мира по конной стрельбе из лука в г. Сеул (Южная Корея).