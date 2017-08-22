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«Сладонеж» официально отрицает претензии сотрудников
Руководство омской кондитерской фабрики «Сладонеж» заявило, что что ежегодно тратят более 15 млн руб на поощрения и организацию условий труда своим работникам. А ранее проведенный пикет своих работников в компании считают акцией профсоюза «Новопроф» по получению личной выгоды.
Напомним, 17 августа на Театральной площади Омска работники ОАО «Сладонеж» провели пикет под флагами независимого профсоюза «Новопроф». На акции протеста собралось почти 60 сотрудников омской кондитерской фабрики.
«Сладонежцы» протестовали против таких нарушений трудового законодательства, как плохие условия труда, неоплата сверхурочной работы, несогласованные с работниками отпуска за свой счет и многое другое.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Сладонеж», на фабрике только за последние несколько лет было более 30 проверок различных госорганов, и по итогам нарушения не находили. На предприятии ежегодно выделяет свыше 15 миллионов рублей на доставку сотрудников на работу и домой, дополнительные пенсии для заслуженных работников предприятия, льготы на продукты, материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, а также поощрение лучших сотрудников.
Руководство ОАО «Сладонеж» уверено, что деятельность профсоюза «Новопроф» не связана с поддержкой и взаимопомощью, а направлена на получение личной выгоды посредством дискредитации компаний и организации беспорядка.
Представители профсоюза «Новопроф», тем временем, заявили, что личной выгоды от своей работы его участники не получают и даже не понимают, как открытие фактов нарушения труда на производстве может им лично помочь.
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