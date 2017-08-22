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НовостиОбщество в Омске

В омском штабе Навального опровергли информацию о волонтере со свастикой

В омском штабе Навального опровергли информацию о волонтере со свастикой
Источник картинки
Информацию о штрафах за свастику распространил ряд омских СМИ.
22.08.2017 16:33
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Сегодня ряд омских СМИ опубликовал информацию о том, что за демонстрацию свастики в августе были оштрафованы три волонтера штаба Навального. По их данным, вслед за художником Никитой Поздняковым под статью 20.3 попали 23-летний третьекурсник ОмГУ Достоевского Евгений П. и 19-летний омич Дмитрий Х. Эта статья административного кодекса применяется в случае пропаганды или публичной демонстрации нацистской, а также экстремистской символики.

Координатор омского штаба Алексея Навального Ольга Картавцева рассказала Омскпресс, что на данный момент не обладает информацией о третьем задержанном.

Мы писали о деле Евгения Посохина и о Никите Позднякове. Ни о каких других случаях мне не известно. Фамилию Х. слышу впервые, такого волонтёра у нас нет. Комментариев у меня [другие СМИ] не просили.

– сообщила Омскпресс координатор омского штаба Навального.

Встреча с художником, осужденным по 20.3 — Никитой Поздняковым.

Недавно мы писали о Никите Позднякове, омском художнике, которого осудили по статье 20.3 КоАП «Публичное демонстрирование нацистской символики» за татуировку Будды, над которым изображена левосторонняя свастика — символ солнца. 
А вчера ранним утром задержали и доставили в центр по борьбе с экстремизмом нашего волонтёра Евгения Посохина. С него взяли объяснительную, составили протокол и увезли в суд. 
Суд длился всего 10 минут, и постановил оштрафовать Евгения на 1000 рублей за репост мема про Алексея Навального по той же статье: «публичное демонстрирование нацистской символики». 
В России не должны штрафовать за репосты и лайки — ведь свобода мысли, слова и самовыражения гарантирована нам Конституцией.
Если хотите помочь нам в борьбе с этим беспределом — приходите и регистрируйтесь как волонтёры. 

– сообщается на страничке «Команда Навального. Омск» в соцсетях.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, заявлял о начале кампании по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Так, бурную реакцию интернет-пользователей вызвал ролик, в котором Навальный сравнивался с Гитлером.

Автор: Дарья Нуриева
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