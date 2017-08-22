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Омский облвоенкомат заплатит 1,4 млн рублей за памятники ветеранам
ООО «Омская ритуальная компания Память-В» через суд добилась компенсацию за изготовление и установку надгробий на могилах ветеранов. Решение вступило в законную силу.
ООО «Омская ритуальная компания Память-В» изготовило и установило 58 памятников на местах погребения защитников Отечества в Омске. Надгробия были изготовлены по типовому эскизу по по договорам с физическими лицами. Расходы должно было компенсировать Минобороны и его структуры.
Но при подаче документов в ФКУ «Военный комиссариат Омской области», компания получила бумаги назад с обещанием компенсировать расходы после установки еще 43 памятников.
После этого ООО «Омская ритуальная компания Память-В» подала иск в арбитражный суд к Военному комиссариату Омской области о взыскании около 1,4 млн рублей. Первая инстанция вынесла решение в пользу истца, однако Облвоенкомат подал апелляционную жалобу.
Апелляционный арбитражный суд оставил решение первой инстанции о взыскании денег за выполненные работы без изменения и оно вступило в законную силу.
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