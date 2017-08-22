Латвия хочет вернуть российский грузопоток в свои порты

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Но вряд ли ей это удастся, по крайней мере в ближайшие годы, считают специалисты.

15 августа 2017 года власти Латвии в ходе заседания латвийско-российской межправительственной комиссии выступили с просьбой к России использовать латвийские порты, несмотря на продолжающийся перевод транзита российских грузов на собственные портовые мощности.

За последние 5 лет грузооборот латвийского порта Вентспилса сократился почти вдвое, транзитный поток грузов, следующий через Эстонию, с 2005 по 2015 год тоже упал на 50%. Вслед за госкомпаниями и естественными монополиями меняет свои маршруты и менее крупный бизнес, связанный с экспедированием негабаритных грузов.

Страны Балтии желают вернуть российские грузы в свои порты, но ничего не делают для этого, а иногда даже отталкивают российских клиентов: Латвия увеличила железнодорожные тарифы на 7%, Эстония так и не нашла за все это время возможности построить железнодорожное сообщение с Россией. К тому же, из-за снижения объема товаров, ввозимых из России в страны Балтии, достаточно проблематично найти подвижной состав для вывоза проектного груза в обратном направлении.

Как комментирует генеральный директор логистической компании «Глогос проект» Константин Гриневич, особых перспектив у прибалтийских портов, связанных с привлечением российского груза, ожидать не приходится.

Ситуацию могут исправить либо инфраструктурные улучшения, такие как обеспечение грузов вагонами, снижение тарифов, строительство железной дороги, либо политические шаги. К сожалению, бизнес не видит ни того, ни другого,

— говорит Константин Гриневич.

Это подтверждают и данные по росту грузопотока в морских портах Северо-Западного региона, которые увеличились на 6% за семь месяцев 2017 года, при этом увеличение грузооборота в порту Санкт-Петербург составило 109%, а Усть-Луги – 112%.