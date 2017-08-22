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НовостиРоссия

Российские заемщики стали чаще возвращать долги вовремя

Российские заемщики стали чаще возвращать долги вовремя
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За два последних года российские заемщики банков и МФО стали чаще возвращать средства вовремя.
22.08.2017 15:25
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За два последних года российские заемщики банков и МФО стали чаще возвращать средства вовремя. Это выяснили Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) и сервис онлайн-кредитования Е-заем, проведя совместное исследование дисциплины заемщиков в России.

По результатам исследования выяснилось, что клиенты российских банков и микро-финансовых организаций стали в целом реже допускать просрочки — причем как заемщики с хорошей кредитной историей, так и те, кто раньше допускал длительные просрочки.

В банках заемщики с хорошей кредитной историей продолжают поддерживать свой статус в 96% случаев, а в МФО этот показатель составляет 80%. Среди заемщиков, ранее допускавших просрочки 30 и более дней, 78,7% не допускали просрочек по новым банковским кредитам, а почти 75% выплатили вовремя займы МФО.

По результатам исследования также выяснилось, что клиенты банков и МФО стали в среднем платить лучше.

Автор: Варвара Кошкина
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