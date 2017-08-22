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НовостиОбщество в Омске

Омская модель стала лицом обложки итальянского Glamour

Омская модель стала лицом обложки итальянского Glamour
Источник картинки
Модель из Омска, 30-летняя Влада Рослякова, стала лицом обложки сентябрьского номера итальянской версии журнала Glamour.
22.08.2017 15:07
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Модель из Омска, 30-летняя Влада Рослякова, стала лицом обложки сентябрьского номера итальянской версии журнала Glamour. Фото обложки журнала Влада Рослякова выложила в своем аккаунте социальной сети Instagram. Также обложку украшает анонс статьи об омичке под названием «Влада Рослякова. 30-летняя топ-модель».

Glamour — ежемесячный женский журнал, первый номер которого вышел в США еще в 1939 году и изначально назывался Glamour of Hollywood. Издается в Великобритании, США, Франции, Италии, Германии, Испании, России, Греции, Голландии, Польше, Венгрии, Румынии и ЮАР. Также есть испаноязычная версия, которая издается для стран Латинской Америки. По всему миру журнал Glamour каждый месяц читают 12 миллионов человек.

Влада Рослякова (Елена Рослякова) — российская топ-модель из Омска. Модельную карьеру Влада начала в России в юном возрасте, продолжив в Токио и в Нью-Йорке. Модель работала с фотографами Марио Тестино, Стивеном Кляйном, Терри Ричардсоном. Ее фотографии уже украшали обложки журналов Vogue, L’Officiel, Marie Claire, Spur, W Jewelry, Harper’s Bazaar.

Влада Рослякова участвовала в показах известных дизайнеров, рекламных кампаниях Calvin Klein, Gucci, Hermes, H&M, Lacoste, Nina Ricci, Max Mara, Miss Sixty, Burberry, Moschino и многих других, а в 2007 году стала лицом Dolce & Gabbana на сезон осень-зима 2007/2008. В 2011 году она стала лицом австрийской компании украшений из хрусталя «Сваровски».

Согласно французскому Vogue, Рослякова входит в топ-30 самых востребованных моделей мира первой декады второго миллениума, наряду с Натальей Водяновой, Анной Селезнёвой, Наташей Поли, Сашей Пивоваровой и другими. Влада Рослякова замужем и живёт в Нью-Йорке.

Автор: Варвара Кошкина
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