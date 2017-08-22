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НовостиСпорт в Омске

В Омской области завершились региональные соревнования по маунтинбайку

В Омской области завершились региональные соревнования по маунтинбайку
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В Крутой Горке и Ростовке завершились соревнования Чемпионата и Первенства Омской области по маунтинбайку.
22.08.2017 15:01
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В Крутой Горке и Ростовке завершились соревнования Чемпионата и Первенства Омской области по маунтинбайку. Лучшие гонщики региона на горных велосипедах выступали на двух пригородных трассах, расположенных в нескольких десятков километров от Омска.

В младшей категории (юноши 2003 г.р. и младше, дистанция 7,5 км) чемпионом стал Александр Тишкин, второе место занял Егор Филимонов, третьим стал Степан Стрельников. Все трое призеров представляли омскую СДЮСШОР № 8.

Среди юношей 15-16 лет (12 км) лучшим стал Артём Чуленко, второе место занял Никита Филимонов. Оба спортсмена также представляли СДЮСШОР № 8. Третье место занял Захар Рассказов из Ростовки.

Среди женщин победительницами стали Вера Бирюкова из спортивного клуба «Цепная реакция» и Анастасия Низовая из клуба Ombike.

В категории любителей призовые места заняли Андрей Верховодко, Илья Карпуш и Иван Зезюля. Все трое спортсменов представляли спортивный клуб «Цепная реакция».

Гонка с выбыванием у мужчин на дистанции 1 км закончилась победой Андрея Куприянова, второе место занял Василий Лобанов. Оба сортсмена представляли Омский велоцентр. Бронза досталась Станиславу Лукину из ЦОП «Авангард».

В дисциплине «Кросс-кантри» победителе также стал Андрей Куприянов, ставший призером в гонке на выбывание. Второе место досталось также представителю Омского велоцентра Никите Лукьянову, а бронзу, как и в гонке, взял Станислав Лукин из ЦОП «Авангард».

Автор: Варвара Кошкина
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