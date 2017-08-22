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Омичей приглашают на «Ночь кино» в парк
Накануне Дня российского кино, который отмечается 27 августа, омичей приглашают на «Ночь кино» в парк имени 30-летия ВЛКСМ. Акция начнется вечером в субботу, как сообщается на сайте park-omsk.ru.
В 19:00 одновременно с концертом бардовской песни будет проходить киновикторина, а часом позже, в 20:00 начнется показ фильма «Снежная королева». В «21:45» на экране появится фильм «28 панфиловцев». Художественный фильм о подвиге советских солдат при обороне Москвы был снят в прошлом году и вызвал бурные дискуссии об исторической достоверности этого боя.
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