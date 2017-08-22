В Омской области сотрудница МФО мошенничала с кредитами

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Молодая жительница Исилькульского района Омской области находила в базе микро-финансовой организации самых добросовестных заемщиков и оформляла на них «липовые» кредиты. Всего таким способом мошеннице удалось «заработать» 31 тысячу рублей.

Преступную деятельность юной мошенницы удалось пресечь благодаря заявлениям трех местных жителей, которые обратились в ОВД с жалобами на то, что МФО, услугами которой они ранее успешно пользовались и погасили все долги, требует с них возврата средств, которые они не брали.

В ходе расследования выяснилось, что 29-летняя женщина выбирала только добросовестных клиентов в базе МФО и сама оформляла на них новые займы. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.