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В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»
Сегодня ночью в Ленинском округе Омска бдительный прохожий помешал угнать автомобиль LADA Kalina. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, очевидец преступления Алексей В. показал им направление, в котором убежали угонщики. Благодаря этой помощи бойцам Росгвардии удалось их догнать и задержать, сообщается на сайте областного главка МВД.
По предварительным данным следствия, 20-летний и 22-летний омичи в нетрезвом виде гуляли ночью по Ленинскому округу. Внезапно младший решил угнать автомобиль и стал проверять, не припарковано ли поблизости автомобиля без сигнализации. Таким автомобилем стала «Лада Калина» 2010 года выпуска, стоявшая на улице Анатолия Макарова.
На 20-летнего угонщика заведено уголовное дело. Ранее судимому юноше грозит новое заключение на срок до пяти лет. Также, возможно придется заплатить компенсацию владельцу. 54-летний хозяин «Лады» уже оценил ущерб от попытки угона в 120 000 рублей. В соцсетях омичи шутят, что испуг входит в стоимость ущерба.
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