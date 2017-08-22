В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии

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С 1 по 10 сентября в Москве на территории парка «Сокольники» представят свои работы 150 каллиграфов из более чем 60 стран мира.

С 1 по 10 сентября в Москве на территории парка «Сокольники» представят свои работы 150 каллиграфов из более чем 60 стран мира, что станет новым рекордом по масштабу и охвату. На сегодняшний день для участия в выставке уже прислано более 350 каллиграфических работ, что обещает сделать выставку самым крупным и разносторонним мероприятием в Европе из посвященных каллиграфии.

Участие в VI Международной выставке каллиграфии примут много именитых калиграфов со всего мира, в том числе официальный каллиграф Её Величества Королевы Елизаветы II Тимоти Ноуд. На выставке будут представлены такие направления, как леттеринг и каллиграффити, арабская, японская, китайская и татарская каллиграфия, секреты работы с историческими шрифтами, унциальное и готическое письмо. И это далеко не полный перечень тем, с которыми можно будет познакомиться на Выставке. Общей темой работ выставки принято высказывание «За жизнь». В рамках выставки пройдет множество мастер-классов, лекций и выступлений.

Международная выставка каллиграфии – флагманский проект Современного музея каллиграфии, направленный на привлечение как профессионалов, так и общественности к искусству красивого письма. Выставка является крупнейшим в России выставочным проектом, посвященным искусству каллиграфии.

Старт проекту был дан 16 сентября 2008 года в Санкт-Петербурге, где в здании Российской академии художеств с огромным успехом прошла I Международная выставка каллиграфии. За эти годы в выставке приняли участие более 200 мастеров из более чем 60 стран. Посетителям было представлено 2900 работ.

Напомним, жители Омска и Омской области, тем временем, смогут также увидеть уникальные образцы каллиграфии мастеров из России и Словацкой республики, которые будут выставлены в Доме художника в Омске с 23 августа по 5 сентября.