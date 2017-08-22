СК РФ завел дело на замначальника Следственного управления омского УМВД

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Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Следственного управления УМВД по Омской области Владимира Я. за браконьерство. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщают «Коммерческие вести».

В конце прошлого месяца его задержали по подозрению в незаконной добыче водных ресурсов. По версии следствия, подозреваемый растянул в Иртыше сети и незаконно выловил 154 стерляди на сумму более 64 тысяч рублей.

От должности Владимир Я. все еще не отстранен, поскольку находится в отпуске.