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В Омской области водитель, утопивший трех пассажиров, отправится в колонию на 4,5 года
Называевский суд Омской области вынес приговор водителю, утопившему трех пассажиров. Водитель, полностью признавший свою вину, отправится на четыре с половиной года в колонию-поселение. Также ему необходимо выплатить родственикам погибших юношей три миллиона рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Следствие установило, что 28 мая 30-летний водитель, сидевший за рулем неисправного ВАЗ-21043 ехал по дороге Называевск-Черемновка. В районе двенадцатого километра он обернулся к сидевшим сзади пассажирам. Желание пообщаться вместо наблюдения за дорогой стало фатальным. Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии трое его пассажиров погибли. Младшему из них было всего 15, а старшему – 25 лет.
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