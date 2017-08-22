Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
22
августа
вт
Вечер +19
Ночь +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.27
EUR69.50 69.70
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36

НовостиДТП

В Омской области водитель, утопивший трех пассажиров, отправится в колонию на 4,5 года

В Омской области водитель, утопивший трех пассажиров, отправится в колонию на 4,5 года
Источник картинки
Также он должен выплатить родственникам погибших три миллиона рублей.
22.08.2017 13:44
Поделиться:

Называевский суд Омской области вынес приговор водителю, утопившему трех пассажиров. Водитель, полностью признавший свою вину, отправится на четыре с половиной года в колонию-поселение. Также ему необходимо выплатить родственикам погибших юношей три миллиона рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Следствие установило, что 28 мая 30-летний водитель, сидевший за рулем неисправного ВАЗ-21043 ехал по дороге Называевск-Черемновка. В районе двенадцатого километра он обернулся к сидевшим сзади пассажирам. Желание пообщаться вместо наблюдения за дорогой стало фатальным. Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии трое его пассажиров погибли. Младшему из них было всего 15, а старшему – 25 лет.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 70
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: авария, ДТП, суд, ПДД, водитель, автомобиль, пассажиры

Читайте также:

Изображение

В Омском районе в ДТП погиб 41-летниий мужчина

Авария с участием ВАза и ЗИЛа произошла на трассе Омск-Черлак.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

В центре Омска джип снес светофор и заблокировал движение трамваев

В центре Омска джип снес светофор и заблокировал движение трамваев

368 просмотров, комментировать
«Газель» в Омске сбила пешехода насмерть

«Газель» в Омске сбила пешехода насмерть

460 просмотров, комментировать
В Омске сбили еще одного байкера

В Омске сбили еще одного байкера

515 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»

В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»

34 просмотров, комментировать
24-летнему омичу грозит суд за посты в соцсетях

24-летнему омичу грозит суд за посты в соцсетях

124 просмотров, комментировать
В Омске появился дорожный знак в кустах на 6-й Линии

В Омске появился дорожный знак в кустах на 6-й Линии

134 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2104 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

4953 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Кожемяко Сергей Иванович
Кожемяко Сергей Иванович

// В Омске на Левобережье жители останутся без горячего водоснабжения на 5 дней

Все упоминания (14)

Коников Борис Александрович
Коников Борис Александрович

// После Ротберга. Рейтинг новых «культурных менеджеров» Омска

Все упоминания (37)

Дедов Виталий Иванович
Дедов Виталий Иванович

// В Омске разрушили Аллею ветеранов

Все упоминания (3)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Омсктехоптторг, ОАО
Омсктехоптторг, ОАО

// Дайджест материалов

Все упоминания (3)

Собинбанк
Собинбанк

// Омский Собинбанк опроверг слухи о своём закрытии

Все упоминания (11)

Мастер-Банк
Мастер-Банк

// Росбанк выступит спонсором банка им. Сергея Живаго в платёжной системе Mastercard

Все упоминания (4)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии

В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии

52 просмотров, комментировать
Более 400 российских туристов не могут вернуть деньги за туры в Турцию

Более 400 российских туристов не могут вернуть деньги за туры в Турцию

140 просмотров, комментировать
На российский рынок вышел новый смартфон Neffos X1 Lite

На российский рынок вышел новый смартфон Neffos X1 Lite

256 просмотров, комментировать
Российские ученые первыми в мире отправят крионированное тело на орбиту

Российские ученые первыми в мире отправят крионированное тело на орбиту

223 просмотров, комментировать
Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии

Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии

259 просмотров, комментировать
Астрономы обнаружили второй спутник Земли

Астрономы обнаружили второй спутник Земли

782 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

2434 просмотров, комментировать
Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

1817 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1793 просмотров, комментировать 1
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик